Kæmpe rumteleskop når kritisk milepæl - folder solskjold ud

Det kæmpestore rumteleskop James Webb har tirsdag nået en kritisk milepæl, efter at det 25. december blev sendt på en stor rejse ud i rummet.

Rumteleskopet, der er det største af sin slags, har nu foldet sit solskjold ud. Det skal sikre, at teleskopets instrumenter får skygge.

Det er ifølge det amerikanske rumagentur, Nasa, en kritisk milepæl for, at missionen om at studere alle faser af den kosmiske historie bliver en succes.

Teleskopet er yderst følsomt over for varme fra for eksempel Solen. Det skyldes, at det observerer infrarød stråling - altså det, vi ikke kan se med det blotte øje - og kan skades af varmestråling.

Derfor er det bygget et yderst delikat solskjold i fem lag. De blev enkeltvis foldet ud en efter en over to dage.

- Succesen med den mest udfordrende udrulning - solskjoldet - er et utroligt vidnesbyrd om menneskets opfindsomhed og ingeniørfærdigheder, som vil gøre Webb i stand til at nå sine videnskabelige mål, siger Thomas Zurbuchen fra Nasa.

James Webb er nu over halvvejs på sin rejse på 1,5 millioner kilometer. Det svarer til fire gange afstanden mellem Jorden og Månen.

Teleskopet skal i kredsløb om et punkt kaldet L2, hvorfra det kan udforske galakser og stjerner fra det helt tidlige univers i en hidtil uset detaljeringsgrad.

James Webb er efterfølgeren til Hubble-teleskopet, som Nasa og det europæiske rumagentur, ESA, opsendte i 1990.

Siden opsendelsen af Hubble-teleskopet er der blevet arbejdet på James Webb-teleskopet.

Teleskopets spejl er 6,5 meter i diameter - tre gange større end spejlet på Hubble-teleskopet. Det store spejl gør det muligt at opfange lys fra meget svage objekter.

Det betyder, at man kan se langt flere detaljer og dybere ind i universet.

Selv om Webb når sin destination om få uger, er der stadig omkring fem en halv måned tilbage af opsætningen.

Næste trin omfatter blandt andet justering af teleskopets optik og en kalibrering af dets videnskabelige instrumenter.

/ritzau/Reuters