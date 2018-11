Kæmpebrande er blevet langt hyppigere

* Californiens myndigheder har registreret skovbrande og deres omfang systematisk siden 1932.

* 15 ud af de 20 største californiske brande målt på areal har ramt alene siden 2000.

* De to største brande, som tilsammen har brændt et område på størrelse med Fyn, har fundet sted inden for de sidste to år.

* Halvdelen af de 20 mest dødelige brande i staten er faldet siden 2003.

* Over 22.000 bygninger er gået tabt i flammerne siden 2003 - mange tusinde familier har mistet deres hjem.

Kilder: California Department of Forestry and Fire Protection

/ritzau/