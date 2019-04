Kæmpefugl dræber sin ejer i Florida

En kasuar, der regnes for verdens farligste fugl, har dræbt sin ejer i Florida, efter at manden faldt omkuld.

En stor fugl uden flyveevne har angrebet og dræbt sin ejer i den amerikanske delstat Florida.

Det oplyser myndighederne i Florida natten til søndag dansk tid.

Der er tale om en fugl af arten kasuar, som hører under en familie af strudsfugle. Kasuarer lever normalt kun i Ny Guinea og det nordlige Australien.

Manden er blevet dræbt på sin ejendom nær byen Gainesville. Sandsynligvis har fuglen dræbt manden alene med brug af sine kløer.

Det oplyser brandvæsnet i Alachua County til avisen Gainesville Sun.

- Det ser ud som om, at det var et uheld. Som jeg har forstået det, var manden i nærheden af fuglen, da han på et tidspunkt faldt. Da han faldt, blev han angrebet, siger brandleder Jeff Taylor.

Offeret er blevet identificeret som en 75-årig mand ved navn Marvin Hajos. Det oplyser politiet i Florida, som har igangsat en undersøgelse af dødsårsagen.

Kasuarer regnes for at være verdens farligste fugl, fremgår det af San Diego Zoos hjemmeside. Det skyldes især fuglens dolkelignende kløer.

- Kasuarer kan sprætte enhver fjende eller potentiel trussel op med et enkelt, hurtigt spark. Kraftfulde ben gør kasuarer i stand til at løbe op til 50 kilometer i timen, skriver San Diego Zoo.

Den enorme fugl kan blive op til 180 centimeter høje og veje op til 60 kilo.

Kasuarer avles i et mindre antal i USA og sælges til samlere af eksotiske fugle.

For at få den obligatoriske tilladelse til at avle fuglene, skal man have "omfattende erfaring" og leve op til en række sikkerhedsforanstaltninger i forhold til fuglene bure.

Det oplyser Karen Parker, der er talsmand for delstatsmyndighedernes udvalg for bevaring af fisk og dyreliv, til Gainesville Sun.

Det er ikke oplyst, hvad der er sket med fuglen, efter at den har dræbt sin ejer.

/ritzau/AP