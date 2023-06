Kajakker blokerede for 252 meter langt krydstogtskib i Rostock

Klimaaktivister satte lørdag aften i nogle timer en stopper for, at et 252 meter langt krydstogtskib kunne sejle ud fra Rostock.

Det skriver det tyske medie Bild.

Skibet "AIDAdiva" skulle sejle ud klokken 18.00, men lå ifølge billeder fra stedet omkring klokken 19.45 stadig i havnen omgivet af små kajakker. Også motorbåde blev brugt til at blokere for skibet.

Med "betydelig forsinkelse" er skibet siden da sejlet ud, skriver Bild.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også på land var der ifølge mediet protester, og der blev sat bannere op i lygtepæle, mens folk råbte skældsord mod skibet.

Arrangørerne ønsker at stille krydstogtselskaber "til regnskab for de økologiske og sociale skader, som de forårsager".

Skibet har kurs mod Stockholm, Visby og Karlskrona på det fem dage lange krydstogt.

Rederiet udtaler ifølge Bild, at forsinkelsen ikke kommer til at få indflydelse på den videre rejse.

Krydstogtindustrien har fået sig et særdeles dårligt ry blandt klimaaktivister.

Under coronapandemien blev der sat yderligere fokus på branchen i forbindelse med sundhedsrisici.

Artiklen fortsætter under annoncen

På trods af det regner brancheorganisationen Cruise Lines International Association (CLIA) med seks procent flere passagerer i 2023 end før pandemien - nemlig 31,5 millioner globalt.

Det kan blive en særdeles stor udfordring at gøre det til en klimamæssigt bæredygtig forretning.

Et mellemstort krydstogtskib kan ifølge et studie publiceret i 2022 have et klimaaftryk svarende til omkring 12.000 biler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ikke desto mindre har CLIA formuleret et mål om at gøre branchen CO2-neutral i 2050.

/ritzau/