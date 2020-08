Kamala Harris advarer amerikanerne: Alt er på spil lige nu

Vores økonomi, sundhed og børn er på spil, siger Harris, der bebrejder Trumps dårlige ledelse for USA's krise.

Under sin første officielle optræden som demokratisk vicepræsidentkandidat karakteriserer Kamala Harris 2020 som "et øjeblik af virkelige konsekvenser for USA".

- Alt det, vi bryder os om - vores økonomi, vores sundhed, vores børn, den slags land, vi bor i - det hele er på spil. Vi vakler under den værste sundhedskrise i et århundrede, siger hun i Wilmington i delstaten Delaware sent onsdag aften dansk tid, hvor hun taler sammen med Joe Biden på Dupont High School.

- Præsidentens dårlige ledelse under pandemien har kastet os ind i den værste økonomiske krise siden den store depression, siger Harris ifølge CNN med henvisning til præsident Donald Trump.

Under sin tale fremhæver den 55-årige senator fra Californien og tidligere chefstatsadvokat også vigtigheden af sin familie, og hun henviser til det kælenavn, hendes bonusbørn kalder hende: "Momala".

- Jeg har haft mange titler i løbet af min karriere, og vicepræsident vil absolut være fantastisk. Men "Momala" vil altid være den, der betyder mest, siger hun.

Harris er gift med juristen Douglas Emhoff. De to har ingen børn sammen, men hun er stedmor til hans to børn, som han har fra et tidligere ægteskab, Ella og Cole Emhoff.

/ritzau/