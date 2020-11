Kamala Harris advarer mod at tage demokratiet for givet

USA's kommende vicepræsident citerer i sin første offentlige tale borgerrettighedsforkæmperen John Lewis.

I sin første optræden som nyvalgt vicepræsident i USA siger Kamala Harris, at amerikanerne har magten til at bygge en bedre fremtid.

Fra scenen i Wilmington i delstaten Delaware lægger den 56-årige Harris ud med at citere det tidligere kongresmedlem og borgerrettighedsforkæmper John Lewis, der døde i juli.

- John Lewis sagde, at demokrati er ikke en tilstand, det er en handling.

- USA's demokrati er ikke garanteret. Det er kun så stærkt som vores vilje til at kæmpe for det og beskytte det og aldrig tage det for givet, siger Kamala Harris foran hundredvis af jublende tilhørere.

/ritzau/