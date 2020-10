Kamala Harris aflyser valgaktiviteter efter smittet stabsmedlem

Den demokratiske vicepræsidentkandidat er senest onsdag testet negativ for coronavirus, oplyser kampagne.

Demokraternes vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, aflyser rejseplaner og fysiske aktiviteter i forbindelse med valgkampen resten af ugen.

Det skyldes, at et medlem af hendes stab er blevet testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Kamala Harris' valgkampagne i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Kamala Harris, der stiller op til valget 3. november sammen med Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden, er senest blevet testet onsdag.

Her lød testsvaret, at hun ikke var smittet med coronavirus.

Det er valgkampagnens kommunikationschef, Liz Allen, der er blevet konstateret smittet med virusset.

Derudover er der også blevet konstateret et smittetilfælde blandt kabinepersonalet i et fly, som Kamala Harris og hendes kampagnefolk har fløjet med.

Det oplyser kampagnechef Jen O'Malley Dillion ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kamala Harris er ikke påkrævet at gå i karantæne, da hun ikke har været i tæt kontakt med nogle af de to smittede, oplyses det videre.

Men "af et forsigtighedsprincip" aflyses alle rejseplaner ugen ud. Og samtidig gøres alle valgkampens aktiviteter digitale indtil 19. oktober.

Efter planen skulle Kamala Harris torsdag have ført valgkamp i North Carolina, hvor USA's republikanske præsident, Donald Trump, også netop har indledt sin valgkamp.

Trump har i denne uge genoptaget sin valgkamp, efter at han selv har været smittet med coronavirus.

Det var i forrige uge, at Det Hvide Hus meddelte, at både Trump og førstedamen Melania Trump var testet positive.

Trump blev undervejs overført til militærhospitalet Walter Reed i nærheden af Washington D.C. Han var indlagt i tre dage, før han vendte tilbage til præsidentboligen.

Torsdag skulle Trump og Biden efter planen have mødtes til valgkampens anden debat mellem præsidentkandidaterne. Blandt andet på grund af præsidentens sygdomsforløb er debatten dog aflyst.

I stedet vil både Trump og Biden modtage spørgsmål fra vælgerne, når de torsdag vil optræde på henholdsvis ABC og NBC.

