Kamala Harris er nu Demokraternes fremtidshåb

Demokraten Kamala Harris, der har markeret sig som en skarp og karismatisk kritiker af præsident Donald Trump, skriver historie som USA’s første sorte og første asiatisk-amerikanske vicepræsidentkandidat

Med sit valg af senator Kamala Harris som sin vicepræsidentkandidat har demokraten Joe Biden ikke alene valgt en makker i sin bestræbelse på at vinde USA’s præsidentvalg i november. Den 77-årige Biden, der har betegnet sig selv som en ”overgangskandidat” og ”en bro til den nye generation”, kan med den 55-årige Harris også have udpeget sin efterfølger og USA’s første kvindelige præsident.

Joe Bidens valg af vicepræsidentkandidat blev offentliggjort sent tirsdag dansk tid i en sms og e-mail sendt til hans tilhængere. Kamala Harris, der er datter af indvandrere fra Jamaica og Indien, bliver både USA’s første sorte og første asiatisk-amerikanske vicepræsidentkandidat, og i en opdatering på det sociale medie Twitter beskriver Joe Biden hende som ”en af landets fineste offentlige tjenestemænd” og ”en frygtløs forkæmper for den lille mand”.

Kamala Harris er tidligere statsanklager i Californien, og hun har været en spirende stjerne i Det Demokratiske Parti lige siden sit valg til Senatet i 2016. Hun har markeret sig som en skarp og karismatisk kritiker af præsident Donald Trump, og hun deltog sidste år i kapløbet om at blive Demokraternes præsidentkandidat, inden hun trak sig i december.

Valget af Kamala Harris som vicepræsidentkandidat kommer på et tidspunkt, hvor USA som følge af det brutale politimord på afroamerikaneren George Floyd i Minneapolis i maj står midt i et kompliceret og ømtåleligt opgør med racisme, og hvor politivold imod den sorte befolkning er rykket højt op på den nationale dagsorden. Joe Biden var under pres for at gøre en sort kvinde til sin vicepræsidentkandidat, men Harris’ hudfarve gør hende ikke immun over for kritik. Hun er blandt andet blevet angrebet af partiets venstrefløj for at have været for barsk i sin tilgang til strafferet og for svag i sin tilgang til politireform, da hun igennem seks år var statsanklager i Californien.

Hun har dog også gjort sig bemærket for sin indsats for at forbedre afroamerikanske familiers vilkår under coronapandemien og for sin rolle i udformningen af et lovforslag, der lægger op til reform af politiet ved blandt andet at give bedre muligheder for at retsforfølge betjente beskyldt for ulovligheder.

Kamala Harris har også gjort det klart, at hun som sort kvinde har et særligt udgangspunkt for at forstå racedebatten. Under en af de demokratiske præsidentkandidatdebatter i fjor gik hun i rette med Joe Biden for at have talt varmt om sit samarbejde i 1980’erne med to republikanske senatorer, der gik ind for raceadskillelse. Hun kritiserede også hans modstand mod den nu hedengangne såkaldte ”busing”-praksis, hvorved sorte børn fra mindrebemidlede nabolag blev kørt i bus til skoler i fortrinsvist hvide skoledistrikter, og beskrev en lille pige, der fik gavn af denne indsats for at fremme raceintegration.

”Denne lille pige var mig,” sagde hun.

Kamala Harris kom til verden i Oakland i Californien i 1964. Hendes mor, Shyamala, var kræftforsker, mens hendes jamaicansk-fødte far, Donald, underviste i økonomi på prestigeuniversitetet Stanford. Forældrene mødte hinanden, da de begge var del af borgerrettighedskampen i 1960’erne. De blev skilt, da Kamala Harris var syv, og hun og hendes søster, Maya, voksede op hos deres mor.

Kamala Harris besøgte jævnligt Indien som barn, men hun har forklaret, at hendes mor engagerede sig selv og sine døtre i den afroamerikanske kultur.

”Min mor forstod, at hun opfostrede to sorte døtre. Hun vidste, at hendes adopterede hjemland ville se mig og Maya som sorte piger, og hun var opsat på, at vi skulle vokse op til at blive selvsikre, stolte sorte kvinder,” skriver hun i sin selvbiografi, ”The Truths We Hold” (De sandheder, vi bærer med os) fra 2019.

Som ung læste Kamala Harris på den historiske afroamerikanske læreanstalt Howard University i forbundshovedstaden Washington, og hun blev videreuddannet til jurist på University of California i San Francisco. I 2003 blev hun distriktsanklager i San Francisco, og ni år senere blev hun valgt til den indflydelsesrige rolle som statsanklager i Californien.

Kamala Harris bliver nu kørt i stilling som Demokraternes fremtidshåb. Hvis Joe Biden vinder præsidentvalget, vil han være 81 ved næste valg om fire år, og de færreste politiske iagttagere forventer, at han ville genopstille.

Kun to kvinder – demokraten Geraldine Ferraro i 1984 og republikaneren Sarah Palin i 2008 – har tidligere opnået at blive vicepræsidentkandidat for et af USA’s to store partier. Ingen af dem lykkedes med forehavendet.