Den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris, sagde på en sikkerhedskonference med Europas ledere forleden, at Europa har været fredeligt siden Anden Verdenskrig. Her er de historiske eksempler på, at hun tager fejl

"Vi taler om muligheden for krig i Europa. Lad os lige tage et øjeblik til at forstå betydningen af, hvad vi taler om," sagde Kamala Harris til en flok journalister, da hun mødte pressen efter at have deltaget i en sikkerhedskonference i München i weekenden.