Kameraoffensiv og droner skal bremse bandekriminalitet i Sverige

Sveriges regering vil have øget kameraovervågning for at dæmme op for den stigende bandekriminalitet, lyder det fra justitsminister Gunnar Strömmer fra Moderaterna.

Ifølge regeringen skal politiet have 2500 kameraer næste år i stedet for 1600, som var den oprindelige plan. Antallet af kameraer vil dermed være femdoblet, siden den nye regering tiltrådte for godt et år siden, oplyser justitsministeren ifølge SVT Nyheter.

- Det handler blandt andet om, at politiet skal kunne anvende ansigtsgenkendelse for at identificere bandemedlemmer og automatisk aflæsning af nummerplader.

- Desuden skal politiet have direkte adgang til ekstern kameraovervågning via blandt andet vejkameraer, siger justitsminister Gunnar Strömmer på et pressemøde tirsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Planerne om overvågning skal behandles som hastesag i regeringen.

Regeringen ønsker endvidere, at politiet får øgede muligheder for at kameraovervåge med droner.

- Det er et initiativ, som har stor operativ betydning for at forhindre og forebygge skyderier og brug af sprængstoffer, men som også øger mulighederne for at finde, anholde og retsforfølge skyldige, siger Gunnar Strömmer.

Der er allerede sat en statslig undersøgelse i gang, som skal bane vej for forslag til en ny lovgivning på området i april.

- Den eskalerende situation i samfundet betyder, at vi nu ser et behov for at tage visse dele ud af den igangværende udredning for at få behandlet dem hurtigere, siger Katja Nyberg, justitsordfører for Sverigedemokraterna, støtteparti for regeringen på området.

- Visse spørgsmål i forbindelse med kameraovervågning skal behandles hurtigt, mens andre spørgsmål skal bearbejdes yderligere, pointerer hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Målet er at få lovforslag på plads inden for seks eller otte måneder, men regeringen har endnu ingen fast dato, siger justitsminister Gunnar Strömmer.

Det svenske sikkerhedsråd holdt møde om bandevolden mandag, hvor ledende politifolk advarede om, at situationen kan blive forværret. På mødet deltog ti ministre, politiets topledere og flere ledere fra forsvaret.

I forrige uge bad regeringen forsvaret om hjælp til at få standset voldsbølgen i Sverige - blandt andet med dataanalyser, eksperthjælp omkring sprængstoffer, helikopterstøtte, risikovurdering og IT-efterforskning.

Den seneste tids grove vold mangler sidestykke i landets historie, siger statsminister Ulf Kristersson (M) om volden, der knyttes til kriminelle netværk.

/ritzau/TT