Kamikazedroner slår ifølge Ukraine ned i det centrale Kyiv

Selvmordsdroner, også kendt som kamikazedroner, er tidligt mandag morgen slået ned i et distrikt i den centrale del af Kyiv, Ukraines hovedstad.

Det bekræfter byens borgmester og landets præsidentkontor, kort efter at flere journalister meldte om to eksplosioner i området.

Vitalij Klitsjko, Kyivs borgmester, oplyser, at dronerne slog ned i Sjevtjenkivskyj-distriktet, som ligger i centrum af hovedstaden.

Andrij Jermak, som er stabschef for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, oplyser på beskedtjenesten Telegram, at der er tale om de såkaldte kamikazedroner. Han peger på, at Rusland står bag.

- Russerne tror, det kommer til at hjælpe dem, skriver Jermak.

Sjevtjenkivskyj-distriktet huser både flere af Kyivs historiske monumenter og byens zoologiske have. Det ukrainske præsidentpalads ligger desuden i nærheden af distriktet.

Borgmester Klitsjko oplyser ifølge Reuters, at adskillige boliger er blevet beskadiget af eksplosioner fra dronerne, og at redningsarbejdere er til stede.

- Alle tjenester er på vej til stedet. Detaljer kommer senere. Luftvarslet vedbliver. Bliv i dækning, skriver Klitsjko ifølge det franske nyhedsbureau AFP på sociale medier.

Der er endnu ingen meldinger om hverken dræbte eller tilskadekomne.

Ifølge AFP slog den første drone ned klokken 06.35 lokal tid, inden nummer to ramte cirka ti minutter senere.

Kort forinden lød de ukrainske krigssirener.

Knap to timer efter de to eksplosioner kunne Vitalij Klitsjko berette om yderligere to eksplosioner, igen i Sjevtjenkivskyj-distriktet.

Det er blot en uge siden, at russiske missiler ramte den ukrainske hovedstad senest.

Angrebet kostede ifølge AFP 19 personer livet, mens 105 andre blev såret.

Torsdag var der desuden angreb i andre dele af Kyiv-regionen. Her hævdede den regionale guvernør, Oleksij Kuleba, at angrebet var sket med iransk-fremstillede kamikazedroner. De udsagn har ikke været mulige at verificere.

/ritzau/