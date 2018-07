Kamp mod uret: 100 millimeter vand på vej over grotte

Passatvinde trækker ind over Sydøstasien og sender store mængder nedbør ned over grotte med strandede drenge.

Sidste fase af redningsaktionen ved grotten i det nordlige Thailand kan blive en kamp mod uret.

Der er store mængder vand på vej, forklarer seniorklimatolog John Cappelen, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Prognosen viser, at der frem til torsdag i næste uge vil falde over 100 millimeter regn.

- Det kommer som byger af varierende intensitet, og der kan også komme torden.

- Så monsunen er i gang, siger den danske klimatolog, der følger situationen i det nordlige Thailand på distancen.

Til sammenligning falder der 700-800 millimeter vand over Danmark om året.

- Så et godt stykke over 100 millimeter på en uge er en pæn mængde. Men det er normalt under monsunen, siger John Cappelen.

De 12 drenge og deres fodboldtræner søgte ind i Tham Luang-grotten 23. juni.

De trodsede skilte, der netop advarede om, at regnsæsonen var sat ind.

Først søndag blev de første fire drenge reddet ud. Mandag blev yderligere fire reddet ud, og tirsdag håber myndighederne på at få de sidste fem personer ud.

Monsunen er en regnfuld periode, der varer måneder, forklarer John Cappelen.

- Det er den tid på året, hvor passatvindene kommer ind fra havet og trækker ind over Sydøstasien.

- De samler fugt op fra havet, som falder ned over Sydøstasien som monsunregn.

- Det er en periode, der er ret rig på nedbør, så det vil regne hver dag. Ikke hele dagen, men kraftige byger, der også kan være ledsaget af lyn og torden, siger John Cappelen.

Samtidig kan der være op til 30 grader, så det er både varmt og regnfuldt.

Monsunen sikrer blandt andet vand til produktionen af ris.

De otte drenge, der indtil videre er bragt ud fra grotten, er alle bragt til lægelig undersøgelse på et nærliggende hospital.

Det forlyder, at de overordnet er ved godt helbred, men at to af dem har en mild form for lungeinfektion.

