Kampagne bag britisk EU-exit får bøde for finansieringsbrud

Leave.EU brød regler for finansiering af valgkampagner. Men støtte fra Cambridge Analytica er ikke bevist.

En af de førende kampagnegrupper bag briternes skilsmisse med EU har brudt reglerne for finansiering af valgkampagner.

Valgkommissionen i Storbritannien har idømt Leave.EU en bøde.

Kampagnen skal betale 70.000 pund for brud på flere regler. Det svarer til 594.000 danske kroner.

Til gengæld har britiske myndigheder ikke fundet beviser for, at Leave.EU har modtaget finansiel støtte eller andre betalte ydelser fra Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica har været i stormvejr den seneste tid, efter at det er kommet frem, at analysevirksomheden har haft adgang til personlige oplysninger fra Facebook-brugere til brug for valgkampagner.

Leave.EU og Cambridge Analytica har tidligere nægtet, at de har arbejdet sammen i forbindelse med brexit.

Arron Banks, som har grundlagt Leave.EU, vil ikke acceptere bøden. Han vil afgøre sagen i retten.

Leave.EU var en af flere kampagner, som forsøgte at få briterne til at stemme "forlad EU" ved folkeafstemningen 23. juni 2016. Det blev en smal sejr.

Den officielle kampagne var "Vote Leave", og en af frontfigurerne i den var nuværende udenrigsminister Boris Johnson.

/ritzau/Reuters