Kampe fortsætter i Sudan trods forsøg på våbenhvile

På trods af en aftale om en kortvarig våbenhvile i Sudan søndag eftermiddag og aften er kampene fortsat i det afrikanske land.

Det skriver The Guardian.

Våbenhvilen blev iværksat på FN's initiativ og skulle vare fra klokken 16 til 19 lokal tid. Parterne - Sudans hær og den paramilitære gruppe RSF - indvilgede i at lægge deres våben i de tre timer.

Alligevel kunne der høres skudsalver i Sudans hovedstad, Khartoum.

Og efterfølgende er kampene fortsat, skriver The Guardian.

Særligt omkring den internationale lufthavn og militærets hovedkvarter i hovedstaden Khartoum har der været voldsomme kampe søndag.

Og ifølge vidner har den sudanske hær udført luftangreb mod militærbaser, der tilhører RSF.

Kampene mellem RSF og den sudanske hær brød ud lørdag morgen.

Fra lørdag morgen til søndag aften har 56 civile samt tre ansatte i FN's fødevareprogram (WFP) mistet livet som følge af kampene.

Der har været kampe flere steder i Sudan, men hovedstaden er indtil videre hårdest ramt.

Selma Ahmed, der bor i Belail-kvarteret i Khartoum, fortæller til The Guardian, at hendes nabolag er rømmet for mennesker.

- Ingen er blevet her, kampene var voldsomme, folk var nødt til at flygte, og der har været forlydender om, at væbnede styrker har begået plyndringer, siger Selma Ahmed.

Af de omkomne er 22 blevet dræbt i Khartoum, mens 17 er blevet dræbt i byen Al-Fashir i Darfur-regionen i den nordlige del af Sudan.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil præsidenterne fra henholdsvis Kenya, Sydsudan og Djibouti snarest rejse til Sudan for at forsøge at løse konflikten.

Det oplyser det kenyanske præsidentkontor på Twitter.

Uroen er opstået efter flere dages spændinger og magtkampe mellem hæren og den paramilitære organisation RSF.

Parterne stod i fællesskab bag et kup i efteråret 2021.

Siden da er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre.

Et at stridspunkterne er angiveligt, hvorvidt RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

