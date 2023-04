Kampe fortsætter i Sudan trods våbenhvile

Lyden af skud og eksplosioner giver onsdag genlyd i omegnen af Sudans hovedstad, Khartoum.

Det på trods af, at der tirsdag blev indgået en tre døgn lang våbenhvile mellem den paramilitære gruppe RSF og Sudans regeringshær.

Kampene er blusset op i Omdurman, der er tvillingby til Khartoum.

Her kæmper regeringshæren mod de forstærkninger, som RSF har indkaldt fra andre dele af Sudan.

I selve hovedstaden var det onsdag mere afdæmpet.

Imens er det nogle steder blevet vanskeligere for indbyggerne at skaffe sig mad. I forvejen var omkring en tredjedel af de 46 millioner indbyggere i Sudan afhængig af humanitær hjælp.

Mange steder er basale tjenester brudt sammen, herunder også sundhedsydelser.

Tirsdag ramte en granat et hospital i Omdurman og eksploderede inde i hospitalet. 13 mennesker blev såret, siger en kilde på hospitalet.

Det får Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at advare om, at flere mennesker vil dø på grund af sygdomsudbrud og mangel på vand, mad og lægehjælp.

- Ud over antallet af døde og sårede som følge af selve konflikten, forventer WHO, at der vil være mange flere dødsfald på grund af sygdomsudbrud, mangel på adgang til mad og vand samt forstyrrelse af basale sundhedsydelser, lyder det fra WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han tilføjer, at kun 16 procent af Khartoums klinikker og hospitaler fungerer.

Tirsdag kom det frem, at et antal indsatte i Kober-fængslet i Khartoum var kommet på fri fod.

Det gælder flere medlemmer af den tidligere regering under den krigsforbryderanklagede ekspræsident Omar al-Bashir.

I samme fængsel sidder også tusindvis af andre indsatte, herunder folk der er dømt til døden.

Regeringen anklager RSF for at have hjulpet dem ud af fængslet. Sudansk politi siger, at den paramilitære gruppe har stormet fem fængsler, dræbt vagterne og åbnet portene.

Det bidrager til den generelle usikkerhed i Khartoum, hvor indbyggerne i forvejen har meldt om adskillige plyndringer og bevæbnede bander, der hærger i gaderne.

Kampene har forvandlet beboelsesområder til slagmarker, hvor mindst 459 mennesker er blevet dræbt og over 4000 såret.

Udlændinge har beskrevet, hvordan ligene ligger i gaderne og bygningerne står i brand.

Mens konflikten fortsætter, fortsætter evakueringen af udlændinge fra Sudan.

En lang række lande har siden lørdag hentet tusindvis diplomater og øvrige statsborgere ud af landet.

Blandt dem er 1674 mennesker fra 54 forskellige lande, som er blevet hjulpet ud af Saudi-Arabien.

/ritzau/Reuters