Kampe i Sudan fortsætter under møde mellem hæren og RSF

Mens de stridende parter i Sudan er til samtaler i Saudi-Arabien, fortsætter kampene i den sudanske hovedstad, Khartoum, søndag.

USA og Saudi-Arabien har taget initiativ til, at Sudans hær og den paramilitære gruppe RSF kan mødes i Saudi-Arabien og tale om, hvordan man kan sætte en stopper for kampene, der har kostet hundredvis af sudanere livet.

Lørdag begyndte samtaler, der skal fungere som en forløber til forhandlinger, og de "vil fortsætte de kommende dage i forventningen om at nå frem til en effektiv kortsigtet våbenhvile, der kan facilitere humanitær hjælp", udtaler det saudiarabiske udenrigsministerium i en udtalelse.

Siden midten af april har der været kampe i Sudan. I dem er hundredvis døde, tusindvis er blevet såret, og omkring 100.000 er blevet drevet på flugt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kampene gør det også svært at få nødhjælp frem.

Mæglerne i Saudi-Arabien forsøger at finde en vej til fred. Begge sider af konflikten i Sudan har dog gjort det klart, at de kun vil diskutere en humanitær våbenhvile og ikke en afslutning på krigen.

Lederen af RSF, Mohamed Hamdan Daglo, der også er kendt som Hemedti, har sagt, at han håber, at samtalerne kan indfri deres mål om at sikre en sikker vej for civile.

Hemedti har desuden lovet enten at fange eller dræbe lederen af hæren, Abdel Fattah al-Burhan.

Der er også beviser fra landjorden på, at begge sider er uvillige til at indgå kompromisser, der kan stoppe blodsudgydelsen.

Konflikten startede 15. april, da en internationalt støttet plan for en overgang til demokrati gik i vasken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Burhan står i spidsen for et ledende råd, der blev indsat, efter at landets autokratiske leder i 2019 blev smidt på porten.

Hemedti, der er en tidligere militsleder, var hans stedfortræder.

Inden konflikten startede, havde Hemedti bevæget sig tættere på en civil koalition, hvilket blev anset som et tegn på, at han har politiske ambitioner.

Burhan har sagt, at krigen skyldes Hemedtis ambitioner.

Vestlige regeringer har støttet overgangen til en civil regering i landet, der har en strategisk vigtig placering mellem Egypten, Saudi-Arabien, Etiopien og den ustabile Sahel-region.

/ritzau/Reuters