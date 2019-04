Kampe i Tripoli forvandler boligområder til krigszoner

Op mod 35.000 mennesker er ifølge FN flygtet fra deres hjem, efter at milits gik til angreb på Tripoli.

Optrappede kampe gør ifølge Røde Kors situationen stadig mere kritisk for civilbefolkningen i Tripoli. Den libyske hovedstad er under angreb fra oprørsgeneralen Khalifa Haftar. Haftar og hans mægtige LNA-milits indledte 4. april en militær offensiv for at erobre byen, hvor landets FN-støttede regering holder til.

Mindst 278 mennesker er blevet dræbt, og omkring 1300 er blevet såret i kampene, som har forvandlet flere boligområder til krigszoner. Det siger Den Internationale Røde Kors-komité, ICRC.

- Den humanitære situation i og omkring Tripoli er kraftigt forværret i de seneste tre uger, konstaterer ICRC.

Op mod 35.000 mennesker er ifølge FN flygtet fra deres hjem og har søgt tilflugt hos familie eller i offentlige bygninger, efter at Haftars styrker gik til angreb på byen.

Tripolis grundlæggende infrastruktur - blandt andet vandforsyninger og sygehuse, som er præget af otte års voldshandlinger - er nu yderligere svækket.

- Men vi er først og fremmest bekymrede for den del af civilbefolkningen, som bor nær fronten. Tæt befolkede områder bliver gradvis omdannet til slagmarker, siger Youness Rahoui, som leder ICRCs aktiviteter i den libyske hovedstaden.

Han siger, at det også bliver mere og mere farligt at hente sårede.

FN-organisationen for migration (IOM) er også dybt bekymret for 3000 flygtninge, som holdes indespærret i lejre i områder, hvor kampene raser.

Libyen har været præget af kaos og anarki siden oprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet er efterfølgende blevet et vigtigt transitland for flygtninge og migranter fra hele det afrikanske kontinent, samt for krigsflygtninge fra blandt andet Syrien.

De håber at komme over Middelhavet til Europa.

Khalifa Haftar støttes af Egypten og De Forenede Arabiske Emirater. De anser ham for at være et bolværk mod islamister. De to lande har ifølge FN ydet militær støtte til Haftar.

/ritzau/AFP