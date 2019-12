Kampe mellem militssoldater og handlende dræber 30 i Bangui

Da militser i Bangui i Den Centralafrikanske Republik begyndte at opkræve skatter, greb handlende til våben.

Mindst 30 mennesker har mistet livet i kampe mellem militssoldater og handlende i et uroligt distrikt i Bangui, hovedstaden i Den Centralafrikanske Republik (CAR).

Det oplyser en sikkerhedskilde og en lokal imam torsdag.

- 30 lig er blevet bragt til moskéen, siger Awad Al Karim, der er imam i moskéen Ali Babolo i et distrikt, der går under navnet PK5.

PK5 er blevet et tilflugtssted for mange muslimer i Bangui under de mange sammenstød mellem kristne og muslimer i landet.

En sikkerhedskilde, der ikke ønsker at få sit navn frem, angiver ligeledes dødstallet til mindst 30 uden at give flere detaljer om hændelsen.

Kampene begyndte, da handlende i distriktet greb til våben for at modsætte sig skatter, som blev opkrævet af militsgrupper, fortæller imamen.

Onsdag aften og torsdag morgen lød der således skud og eksplosioner i området. Det fortæller en journalist fra det franske nyhedsbureau AFP, som befandt sig i et nærliggende distrikt.

