Kampe og plyndringer hindrer Red Barnets arbejde i Sudan

Kampene i Sudans hovedstad, Khartoum, spreder sig, og der er kampe i boligområder, hvor der ligger både hospitaler og skoler. Det giver bekymring for børn og civile i byen.

Det fortæller Katharina von Schroeder, der er fungerende direktør for kommunikation og medier for Red Barnet i Sudan. Hun er også talsperson for Red Barnet i Khartoum.

Hun er selv fanget på en skole i byen sammen med sin 8-årige søn. Det har hun været siden lørdag, fortæller hun til Ritzau.

- Vi blev fanget på skolen, og nu kan vi ikke komme væk. Vi kan høre kampene, og nu og da kan vi høre kampflyene, der kommer ret tæt på.

- Så går vi ned i kælderen. Jeg har fortalt min søn, at det er lidt som at tage sikkerhedssele på; man gør det for en sikkerheds skyld, siger hun.

Hun, sønnen og de andre, der er fanget på skolen, er heldige fortæller hun videre. På skolen er der både mad, vand og strøm. Det er der mange andre, der ikke har.

Det er ikke kun i hovedstaden, at kampene gør, at børneorganisationen ikke kan uddele mad, vand og andet livsnødvendig hjælp. Red Barnet er blevet nødt til at stoppe arbejdet de fleste steder i landet.

I Darfur-regionen er organisationens kontorer blevet plyndret for blandt andet medicin, køleskabe, computere og biler. Og i den nordlige del af landet gør netop risikoen for plyndringer det svært at levere den nødhjælp, mange har brug for.

Katharina von Schroeder fortæller, at hun og kollegerne venter på, at det igen bliver sikkerhedsmæssigt forsvarligt at arbejde, men at det er usikkert hvornår det bliver.

- Allerede før krigen var der næsten 12 millioner mennesker, der sultede. Og der er fare for, at det bare bliver endnu værre nu, hvor vi ikke kan arbejde. Folk løber tør for mad, vand og elektricitet på grund af kampene. Vi ville gerne hjælpe dem, men det kan vi ikke, før det er sikkert.

- Civile er generelt ikke et mål, men vi er blevet rådet til ikke at gå på gaden, fordi det er en meget kaotisk situation, fortæller hun.

Kampe mellem Sudans hær og den paramilitære organisation RSF brød ud lørdag morgen. Den væbnede konflikt raser i flere dele af landet, men hovedstaden Khartoum er hårdest ramt.

Mandag lyder det fra FN's særlige udsending i det afrikanske land, at mindst 185 mennesker er blevet dræbt i de seneste tre dages kampe i Sudan .

Omkring 1800 andre er såret, tilføjer udsendingen, Volker Perthes. Tallet dækker over både civile og soldater eller militsmedlemmer.

