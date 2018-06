Kampe om livsvigtig havneby i Yemen har kostet 39 liv

FN's Sikkerhedsråd opfordrer til at holde krigshærget havneby i Yemen åben for nødhjælpsforsyninger.

Et angreb på en central havneby i Yemen går fredag ind i sit tredje døgn, og voldsomme sammenstød torsdag aften dansk tid har kostet 39 liv.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Regeringsvenlige styrker ledet af Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater står bag angrebet på havnebyen Hodeida, som er kontrolleret af houthi-oprørere.

Angrebet ventes at blive et af de største i den tre år lange krig mellem en alliance af arabiske stater og iranskstøttede houthi-oprørere.

30 af de dræbte er houthi-oprørere, mens ni er fra de styrker, der støtter Yemens regering i eksil.

Torsdagens voldsomme sammenstød skete samtidig med et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd.

Her opfordrede sikkerhedsrådet på det kraftigste til, at havnen i Hodeida holdes åben for mad og nødhjælp under angrebet, skriver AFP.

Hodeida er nemlig en central livline for Yemen, da 80 procent af den nødhjælp, som kommer til det forarmede land, sejles til Hodeida.

FN har derfor tidligere udtrykt bekymring for, at angrebet vil kunne lamme leveringen af handelsvarer og humanitær hjælp til millioner af mennesker i Yemen, som er på randen af hungersnød.

Under hastemødet afviste FN's Sikkerhedsråd til gengæld et svensk forslag, om at fastfryse den militære aktion for en stund, der kunne give houthi-oprørerne tid til at trække sig tilbage fra havnebyen.

De Forenede Arabiske Emirater, som er en del af koalitionen, der kæmper mod houthi-oprørerne, har sendt tre forespørgsler til USA om militær assistance.

Men USA har natten til fredag dansk tid afvist alle forespørgsler, oplyser en anonym embedsmand fra De Forenede Arabiske Minerater, skriver nyhedsbureauet AP.

USA har ikke offentligt fordømt angrebet, men har opfordret koalitionen til at sikre, at humanitær hjælp fortsat kan blive leveret gennem havnen.

/ritzau/