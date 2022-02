Kampe omkring det nedsmeltede Tjernobyl-værk

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at landets styrker forsvarer det nedsmeltede Tjernobyl-værk.

Der er torsdag kampe nær det nedsmeltede atomkraftværk i Tjernobyl.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, skriver på Twitter, at russiske styrker forsøger at tage kontrollen med området.

- Russiske besættelsesstyrker forsøger at overtage Tjernobyl. Vores forsvarsstyrker giver deres liv for, at tragedien fra 1986 ikke bliver gentaget.

- Jeg har rapporteret dette til den svenske statsminister. Dette er en krigserklæring mod hele Europa, skriver Volodimir Zelenskij.

Tjernobyl ligger stik nord for den ukrainske hovedstad, Kijev, ganske tæt ved grænsen til Hviderusland.

I 1986 nedsmeltede atomkraftværket ved byen efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket.

Det førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over et større område, inklusive dele af Sverige.

Området ligger fortsat øde hen og der er efterfølgende bygget en større betonkonstruktion over den nedsmeltede reaktor for at begrænse den radioaktive stråling.

Torsdag har Rusland invaderet Ukraine. Angrebet er sat ind fra flere fronter, blandt andre Hviderusland, der har tilladt russiske tropper at agere i landet.

/ritzau/AFP