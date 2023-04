Kampe optrappet i Sudan før våbenhviles udløb

Sudans rivaliserende militære styrker beskyldte søndag hinanden for nye overtrædelser af en våbenhvileaftale, som var ved at løbe ud.

Imens fortsatte de intense kampe for tredje uge i træk trods advarsler om faren for en langvarig, katastrofal borgerkrig.

Hundredvis af mennesker er blevet slået ihjel og tusindvis er blevet såret, efter at en langvarig magtkamp mellem Sudans hær og den paramilitære gruppe Rapid Support Forces (RSF) blussede op til væbnede konfrontationer for to uger siden.

Kampe er koncentreret ved hovedstaden Khartoum, der ligger ved Nilen. Trods en række våbenhvileaftaler, som er kommet i stand ved USA's og andre mægleres hjælp, ventes blodige kampe at fortsætte.

Den seneste våbenhvileaftale udløber ved midnat søndag. Der var relativt rolig i Khartoum tidligt søndag, men der blev udkæmpet hårde kampe i centrale dele af byen lørdag aften.

I et øjensynligt forsøgt på at styrke dets stillinger fik militæret lørdag politifolk til at oprette stillinger forskellige steder i Khartoum. Det var angiveligt for at beskytte markedspladser og ejendomme.

Volden kan føre til en humanitær krise i hele Østafrika, advarer FN-organet Verdens Fødevareprogram (WFP).

– En tredjedel af Sudans befolkning sultede allerede før kampene brød ud. Deres situation er nu skarpt forværret.

- Der er mangel på alt. Priserne på fødevarer skyder i vejret, siger Martin Frick, direktør for WFP i Tyskland.

Lignende prisstigninger er begyndt i nabolandene Tchad og Sydsudan, siger Frick. Begge lande har taget imod tusindvis af flygtninge siden kampene begyndte i Sudan 15. april.

Mindst 528 mennesker er blevet dræbt og 4599 såret i kampene, oplyser landets sundhedsmyndigheder.

