Kampe tvinger FN-organisation til at indstille nødhjælp i Sudan

Krigen i Sudan har tvunget FN-organisationen Verdens Fødevareprogram (WFP) til at indstille bistanden til 800.000 mennesker i Sudan. Beslutningen rammer indbyggere i dele af delstaten Gezira, hvorfra 300.000 er flygtet i de seneste dage på grund af kampe.

- WFP har udsat leveringer af fødevarer nogle steder i Gezira, siger Eddie Rowe, som repræsenterer FN-organisationen i Sudan.

Mohamed Ibrahim, en 53-årig internt fordreven siger, at han lige netop havde nået at slå sig ned i landets næststørste by, Wad Madani, efter at han var flygtet fra hovedstaden, Khartoum, da han på ny blev tvunget væk.

- Da kampene blev intensiveret i Khartoum, flygtede jeg med min familie og tog 180 kilometer mod syd. Vi fulgtes med tusindvis af andre familier. Nu må vi flygte herfra, siger han.

Røde Kors siger, at der er en risiko for, at det kan komme til et blodbad i Wad Badani, som tidligere var en sikker havn for flygtninge.

Mange tusinde mennesker har mistet livet i Sudan, hvor over millioner er på flugt, og hvor krigen spreder sig til nye regioner i landet.

Konflikten i Sudan brød ud 15. april i år. Konflikten bunder i en strid mellem hærchefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere næstkommanderende, lederen af den paramilitære gruppe RSF, Mohamed Hamdan Daglo.

I begyndelsen af december havde krigen mellem hæren og RSF kostet mindst 12.190 mennesker livet i henhold til et konservativt skøn fra "Event Data projektet". Antallet af internt fordrevne opgøres til 5,4 millioner, mens 1,4 millioner er flygtet til udlandet.

/ritzau/Reuters