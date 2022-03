Kampe ved atomkraftværket Tjernobyl kan give øget stråling

En strømafbrydelse ved det lukkede atomkraftværk Tjernobyl giver risiko for øget stråling, siger atomselskab.

Radioaktivt stof risikerer at slippe ud fra det lukkede atomkraftkraftværk Tjernobyl, der er blevet indtaget af russiske soldater.

Det oplyser det statslige ukrainske atomselskab Energoatom onsdag.

Årsagen er en strømafbrydelse, der blandt andet betyder, at det ikke er muligt at køle brugt atombrændsel ned. Det er ikke muligt at genetablere strømmen på grund af kampe nær kraftværket.

Det Internationale Atomagentur (IAEA) meddelte natten til onsdag, at det havde mistet forbindelsen til Tjernobyl.

Det betyder konkret, at atomagenturet for tiden ikke kan få adgang til data fra kraftværkets sikkerhedsovervågning.

Tjernobyl er et stort lukket atomkraftværk nord for Ukraines hovedstad, Kyiv.

I april 1986 eksploderede det efter en række fejl begået af de ansvarlige for værket. Det førte til markante radioaktive udslip, der spredte sig over store dele af Europa, inklusive det nordlige Sverige og Finland.

/ritzau/Reuters