Hele verdens opmærksomhed retter sig nu mod den ukrainske by Kherson, der har cirka samme størrelse som Aarhus.

Længe har det ukrainske lederskab talt om en modoffensiv mod de russiske invasionsstyrker uden, at noget er sket – men de seneste dage er der sket et skifte i retorikken, og nu tyder meget på, at alt sættes ind på at generobre Kherson i det sydlige Ukraine. Allerede nu er intense kampe i gang.