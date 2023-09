Kamphunde bider mand til døde nær Birmingham

I det centrale England er en mand død efter at være angrebet af kamphunde, oplyser redningstjenesten.

Det er det seneste i en række meget alvorlige angreb fra kamphunde, herunder hunde af racen American Bully XL.

Premierminister Rishi Sunak siger fredag, at han er forfærdet over angrebene, og at American Bully XL-hunde fra nytår vil være forbudte ifølge Sky News.

Redningstjenesten blev torsdag alarmeret, efter en mand var blevet angrebet af to hunde og efterladt hårdt såret nær Birmingham.

- Da vi ankom, fandt vi en mand, som havde fået adskillige livstruende skader, og hvis tilstand var kritisk, lyder det i en erklæring fra Midlands Ambulance Service.

- Ulykkeligvis og efter ankomsten til hospitalet - og trods de største anstrengelser - så kunne der ikke gøres mere for at redde ham, og han blev bekræftet død, hedder det.

En 30-årig mand blev kort efter anholdt. Han var hundenes ejer og mistænkes for ikke at have kontrol over hundene.

Det sker kun en uge efter, at en kamphund gik til angreb på en 11-årig pige i Birmingham, der var på vej ind i en butik med sin søster.

- Det står klart, at dette ikke bare handler om et par dårlig trænede hunde. Det er et mønster i adfærden, og det kan ikke fortsætte, siger premierministeren.

American Bully XL regnes som en af de farligste kamphunde.

/ritzau/