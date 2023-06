Kampklædt politi forsøger at forhindre-parade i Istanbul

Tyrkisk politi har søndag anholdt mindst 50 mennesker i forbindelse med den årlige pride-parade for LGBT-personer og -tilhængere i storbyen Istanbul.

Det oplyser arrangørerne ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nyhedsbureauet dpa har fået oplyst et andet tal. Her lyder det, at mindst 93 mennesker ifølge arrangørerne er blevet anholdt.

Den tyrkiske regering med præsident Recep Tayyip Erdogan og hans islamistisk rodfæstede AK-parti i spidsen har skærpet LGBT+-samfundets frihedsrettigheder.

Regeringen har i årevis forsøgt at blokere den årlige parade.

I sin tale efter valgsejren i maj anklagede Erdogan blandt andet de tyrkiske oppositionspartier for at være "pro-LGBT".

Forud for søndagens pride afspærrede kampklædte politibetjente en stor del af det indre Istanbul i et forsøg på at forhindre paraden.

Både området omkring den berømte Istiklal-gågade, der altid har været pridens mødested i Istanbul, samt den centrale Taksim-plads blev afspærret.

I stedet samledes hundredvis af folk med regnbueflag i Mistik-parken i distriktet Sisli.

De råbte slogans, mens arrangørerne læste en erklæring højt for at markere pride-ugen.

Arrangørerne oplyser til Reuters, at mindst 50 personer blev anholdt efter paraden.

Ifølge Amnesty Internationals tyrkiske kontor pådrog mindst én person sig hovedskader, da han blev anholdt af politiet.

/ritzau/