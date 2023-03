Kampvogne fra Storbritannien er ankommet til Ukraine

Storbritanniens Challenger-kampvogne er ankommet til Kyiv.

Det oplyser en talsperson for forsvarsministeriet i Ukraine mandag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

- De er allerede i Ukraine, siger Iryna Zolotar.

Det er forventet, at kampvognene skal tage del i modoffensiven mod Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den ukrainske forsvarsminister sagde tidligere mandag, at han har inspiceret den "nye tilføjelse" til landets styrker. Den tilføjelse tæller både Challenger-kampvognene og blandt andet også den tyske Marder-kampvogn.

Også de tyske Leopard 2-kampvogne er ankommet til det krigshærgede land. Det skrev det tyske magasin Spiegel ifølge nyhedsbureauet Reuters tidligere mandag.

Oplysningen blev efterfølgende bekræftet af Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz.

Fra USA modtager Ukraine de pansrede køretøjer Cougar og Stryker.

- For et år siden havde ingen troet, at støtten fra vores partnere ville være så stærk, skriver den ukrainske forsvarsminister, Oleksij Reznikov, på Facebook.

Han roser de britiske kampvogne og kalder dem "militær kunst".

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra regeringen i London lyder det, at de ukrainske soldater, der er blevet trænet til at kunne betjene Challenger 2-kampvognene, er tilbage på ukrainsk jord og klar til bruge dem i kamp.

Kampvogne har længe været på ukrainernes ønskeliste. Det ønske blev indfriet tidligere på året, og nu er kampvognene ankommet med forventning om at tage del i en ukrainsk forårsoffensiv.

Mens ukrainerne opruster med konventionelt materiel, har Rusland annonceret, at landet vil placere taktiske atomvåben i Belarus.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, oplyste i sidste uge, at Rusland har indgået en aftale med Belarus om at placere taktiske atomvåben på nabolandets territorium.

/ritzau/