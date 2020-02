To kandidater melder sig på banen som ny CDU-leder

Ministerpræsident og tidligere gruppeformand vil føre Merkels CDU-parti ud af den nuværende krise.

Et par af de politiske sværvægtere i det tyske regeringsparti CDU har tirsdag meldt sig på banen som kandidater til posten som partileder.

Partiet har været i krise, siden forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer for nylig meddelte, at hun alligevel ikke vil være partiets kanslerkandidat.

CDU skal efter planen vælge en ny leder på en partikongres den 25. april.

Armin Laschet, der er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen, blev den første til at meddele sit kandidatur tirsdag.

Det skete på en fælles pressekonference med Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn.

Spahn, der selv har været set som en mulig kandidat, stiller ikke op som kandidat. Han giver i stedet sin opbakning til Laschet.

- Jeg stiller ikke op som partileder, men jeg vil støtte Armin Laschet, meddeler Spahn tirsdag.

- CDU er større end nogen af os. Det handler om fremtiden for vores land og for CDU, siger Spahn.

Kort efter kom også Friedrich Merz på banen. Han er tidligere gruppeformand i Forbundsdagen for grupperne i CDU og CSU.

- Efter nøje overvejelse har jeg besluttet at stille op til posten som partileder ved den kommende partikongres, siger han tirsdag på en separat pressekonference.

- Denne beslutning er en beslutning om retningen for CDU. Det er ikke et brud med fortiden, men en begyndelse og en fornyelse for fremtiden. CDU må nu se fremad, tilføjer han.

Den kommende CDU-leder bliver også kanslerkandidat, når den nuværende mangeårige forbundskansler og tidligere partileder, Angela Merkel, går af senest ved valget i 2021.

Merz ses også som udfordrer af Merkels politiske linje. Men på pressekonferencen tirsdag siger han, at et samarbejde med Merkel er muligt.

Merz ønsker at styre partiet mere mod højre i et forsøg på at genvinde nogle af de vælgere, der er gået over til det indvandrings- og islamkritiske Alternative für Deutschland (AfD).

Søndag var der valg til Landdagen i delstaten Hamburg, og her fik CDU sit værste resultat i næsten 70 år ved et delstatsvalg.

11,2 procent af vælgerne stemte på CDU - en tilbagegang fra 15,9 procent i 2015.

Ud over Armin Laschet og Friedrich Merz har også den tidligere miljøminister Norbert Röttgen officielt erklæret sig som kandidat.

Merkel har været tysk forbundskansler siden 2005.

/ritzau/Reuters