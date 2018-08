Kanslerens nye fly

* Den tyske regering råder i dag over otte fly til ministerrejser. Formelt er de ejet af forsvaret, der stiller piloter til rådighed.

* I september ventes forsvaret at få leveret en ombygget Airbus A321-maskine, der skal fungere som forbundskansleren fly.

* Angela Merkel ventes at rejse med flyet første gang i november.

* Flyet får en rækkevidde på omkring 5000 kilometer og vil derfor primært kunne bruges til mellemlange rejser.

* Kanslerflyet har endnu ikke officielt fået et navn, men tyske medier har kaldt det "Angie Force One". Der spekuleres i, at det officielt vil blive opkaldt efter tidligere udenrigsminister Hans Dietrich Genscher.

Kilde: dpa.

/ritzau/