Kanye West-sneakers solgt for 11 millioner kroner på auktion

For første gang nogensinde er et par sneakers blevet solgt for over en million dollar, oplyser auktionshus.

Et par sneakers båret af den amerikanske rapper Kanye West har sat salgsrekord.

Det oplyser auktionshuset Sotheby's mandag.

Der er tale om et par Nike Air Yeezy 1, som er blevet solgt for 1,8 millioner dollar. Det svarer til godt 11 millioner kroner.

- Salget markerer den højeste registrerede pris for sneakers nogensinde.

- Salget er også første gang nogensinde, at et par sneakers bliver solgt for over en million dollar, oplyser Sotheby's i en meddelelse.

Den tidligere rekord for salg af sko på auktion var 615.000 dollar.

Den rekord blev sat i august 2020, hvor et par Nike Air Jordan 1 blev solgt via auktionshuset Christie's.

De rekorddyre sneakers blev båret af Kanye West, da han i 2008 optrådte ved uddelingen af Grammy Awards, som er en musikpris.

Her optrådte han med numrene "Hey Mama" og "Stronger".

De dyrt solgte sneakers, som var del af et samarbejde mellem Nike og Kanye West, var prototyper for en senere på populær model. Den endelige model baseret på prototypen kom først i salg i april 2009.

/ritzau/AFP