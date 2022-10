Kaos forud for panikløb førte til katastrofe på stadion

Sam Gilang løb mod udgangen på det indonesiske fodboldstadion sammen med tusindvis af andre skræmte tilskuere, da politiet natten til søndag dansk tid affyrede tåregas og slog løs på tilskuere med deres knipler.

Politistyrken fik dermed skabt et panikløb, som kostede mindst 125 mennesker livet.

- Folk skubbede og maste hinanden ... Mange blev trampet ned, da de var på vej til udgangen, siger den 22-årige overlevende til nyhedsbureauet AFP.

Det var en dominoeffekt af tragiske begivenheder, som udfoldede sig efter kampen, som endte 3-2 til gæsteholdet Persebaya Surabaya - ærkerivaler til hjemmeholdet Arema FC fra byen Malang.

Flere tusinde fans løb efterfølgende ned på fodboldbanen. Nogle var rasende over at have set deres hold lide nederlag, mens andre blot ville hilse på deres hold.

Mens der blev blæst i horn og råbt obskøne skældsord efter politiet blev stemningen og urolighederne optrappet - navnligt da politi forsøgte at tvinge folkemængden på banen tilbage til tilskuerområdet ved at prikke og puffe til dem med knipler og skjolde.

Derefter blev der anvendt tåregas ved udgang 12 og 13, fordi der ifølge politiet var uroligheder.

- Men der var ikke vold og uroligheder. Jeg ved ikke, hvorfor de pludselig begyndte at anvende tåregas, siger en 43-årig tilskuer, Doni, som ikke ønsker at give sit fulde navn.

- Det chokerede mig, at de end ikke tænkte på børnene, på kvinderne blandt tilskuerne, siger Doni.

Panikken satte for alvor ind, da det begyndte at regne ned med tåregasgranater, hvilket fik hundreder til at løbe mod udgangene.

- Røgen spredte sig over det hele. Jeg blev ramt og gik i panik. Der var allerede for mange i trængslen foran udgangen, siger den 17-årige Fian, som holder sit efternavn tilbage.

Med sviende øjne og ude af stand til at trække vejret hørte han folk råbe til hinanden om en nødudgang til venstre, hvilket kunne betyde, at hundredvis måske blev dirigeret mod en lille dør, som kun nogle få ville kunne komme igennem.

Mange af dem, der kom ud der, bar på livløse kroppe.

Rasende tilskuere kastede imens sten og plastikflasker mod politiet.

- Politiet var utroligt arrogante. De kunne blot have givet folk nogle anvisninger. De kunne have anvendt kniplerne, men der var ingen grund til at bruge tåregas, siger Gilang, hvis ven lå død inde i omklædningsrummene efter at være blevet trampet ned.

/ritzau/AFP