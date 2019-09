Kaos raser forud for konservativt landsmøde i Storbritannien

Britiske konservative samles søndag til landsmøde midt i et kaos af brexit og trusler om mistillidsafstemning.

Det kommer næppe til at gå stille for sig, når Det Konservative Parti i Storbritannien søndag samles til landsmøde i Manchester.

Det fire dage lange møde bliver afholdt, mens briternes planlagte, men fortsat uafklarede udtræden af EU nærmer sig med hastige skridt.

Den konservative premierminister, Boris Johnson, har et mål om at få Storbritannien ud af EU den 31. oktober - med eller uden en skilsmisseaftale med EU.

Men parlamentet har ved lov pålagt Boris Johnson at bede EU om en udskydelse, hvis ikke der foreligger en aftale senest 19. oktober.

Samtidig truer oppositionen med en mistillidsafstemning, der potentielt vil kunne afsætte Boris Johnson i den kommende uge. Og potentielt allerede før de konservatives landsmøde afsluttes onsdag. Det skriver det britiske medie BBC.

Toppolitikere fra Det Skotske Nationalparti har lørdag sagt til BBC, at en mistillidserklæring kan være den eneste måde at undgå et brexit uden en skilsmisseaftale med EU.

Formålet med afstemningen skulle være at indsætte en midlertidig premierminister, som vil kunne sikre en udsættelse af brexit-datoen.

Ifølge BBC bliver Boris Johnsons tale ved landsmødet en af de mest interessante ting at holde øje med.

Der er blandt andet skabt tvivl om selve tidspunktet for talen, der efter planen skulle afholdes onsdag.

Det skyldes, at det britiske parlament under normale omstændigheder ville have holdt pause for at lade de konservative politikere gå til landsmøde. Men ikke denne gang.

Oppositionen stemte torsdag imod at suspendere parlamentet under så afgørende en periode forud for brexit.

Derfor kan Boris Johnsons tale blive rykket, da de konservative politikere i princippet skal være til stede i parlamentet mandag, tirsdag og onsdag.

Premierministeren ventes i sin tale at fortælle de delegerede, at kun en konservativ regering vil kunne levere et brexit, skriver BBC.

Det er dog ikke kun indholdet af talen, men også sprogbruget, som bliver interessant, vurderer det britiske medie.

- Der vil sandsynligvis være et større fokus end normalt på hans (Boris Johnsons, red.) sprog som følge af kontroversen om hans kommentarer i parlamentet, skriver BBC.

Der henvises til en igangværende debat om, at sproget og debatten i forbindelse med briternes besværlige vej ud af EU er blevet for giftig.

Boris Johnson har i den forbindelse sagt, at det var "en gang humbug", at britiske politikere klager over dødstrusler og tilsvininger.

/ritzau/