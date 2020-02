Kaos ved valg i Iowa kan skade demokraters valgkamp

Lederen af Demokraterne i Iowa, Troy Price, udsættes for hård kritik på valgdagen fra mange partifæller.

Kaos og forvirring under stemmeoptællingen i Iowa kan komme til kaste lange skygger over de demokratiske præsidentkandidaters valgkampagner. Det siger politiske iagttagere til førende amerikanske medier.

Der herskede kaos under stemmeoptællingen i forbindelse med Demokraternes opstillingsmøde, og medlemmer af partiets ledelse meddelte, at der ikke kan ventes officielle resultater før tirsdag - mange timer senere end normalt.

Lederen af Demokraterne i Iowa, Troy Price, blev udsat for hård kritik på valgdagen fra mange partifæller, som klagede over manglende gennemskuelighed ved stemmeoptællingen.

Price var ifølge CNN ude af stand til at forklare, hvornår der kunne ventes resultater. Han fik heller ikke dæmpet usikkerheden med hensyn til, hvad der er gået galt, og iagttagere frygter, at der vedvarende vil herske tvivl om valgresultaterne.

De store problemer skyldes ifølge Price en ny app, som anvendes ved stemmeoptællingen.

Det kan medføre, at valget i Iowa får langt mindre betydning end normalt i en præsidentvalgkamp. For kandidater, som har brugt særligt mange ressourcer på deres indsats i delstaten, kan fiaskoen med stemmeoptællingen blive et alvorligt tilbageslag.

Price som udtrykte sig kortfattet om problemerne, sagde ud på valgnatten (efter midnat lokal tid), at resultaterne vil foreligge "på et tidspunkt tirsdag".

Den mest direkte kritik kommer fra Jeff Weaver, som er toprådgiver for præsidentkandidat Bernie Sanders. Han siger, at begrundelserne for de forsinkede valgresultater er "forvrøvlede".

Da Price begyndte at forklare journalister, at forsinkelserne skyldtes krav om, at resultaterne skulle præsenteres i en særlig rækkefølge, sagde Weaver, at "valgprocessen i Iowa har i så fald været svindel i 100 år".

Weaver kalder ifølge CNN forklaringerne fra partilederen i Iowa for "skuffende".

I Iowa afholdes primærvalget som et vælgermøde - et såkaldt caucus. Her mødes partimedlemmer rundt om i delstaten for at stemme åbent om kandidaterne.

Vælgerne stiller sig i en gruppe i lokalet, alt efter hvilken kandidat de er tilhænger af.

Hvis gruppen ikke udgør mindst 15 procent af vælgerne, kan de enten forsøge at overtale andre til at tilslutte sig deres gruppe eller selv vælge en mere populær kandidat.

