Kapsel med amerikanere og en russer er på vej til ISS

Tesla-milliardæren Elon Musks rumfartsfirma, SpaceX, sendte onsdag en ny besætning op til Den Internationale Rumstation (ISS) for Nasa. En russisk kosmonaut er med på missionen sammen med to amerikanske og en japansk astronaut.

En Falcon 9-raket med en Dragon-rumkapsel til besætningen blev sendt op fra NASA's Kennedy Rumfartscenteret i Cape Canaveral midt på dagen (klokken 18 dansk tid).

Totrinsraketten Falcon 9, der er på højde med et højhus på 23 etager, sendte Dragon-rumkapslen i kredsløb, mens den genanvendelige affyringsrakets nedre del vendte tilbage til Jorden og landede sikkert på et flådefartøj.

Den fire mands besætning i rumkapslen ventes at nå rumstationen torsdag. På rumstationen skal de gennemføre en 150 dage lang videnskabelig mission om bord på laboratoriet, der er i kredsløb om Jorden i 420 kilometers højde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den russiske kosmonaut Anna Kikina er den eneste kvinde på det russiske ISS-kosmonauthold.

De tre astronauter er Nicole Aunapu Mann og Josh Cassada fra Nasa samt, japaneren Koichi Wakata.

I kølvandet på krigen i Ukraine har rumsektoren været et af de få samarbejdsområder, der har overlevet de voldsomme spændinger mellem Rusland og USA.

Dertil har Nasa valgt at beholde en fuld bemanding i sin afdeling i Moskva til samarbejdet med de russiske kolleger, skriver Tass.

Det præcise antal ansatte på Nasas hold i Rusland er fortroligt.

For to uger siden fløj to russiske kosmonauter, Sergej Prokopyev og Dmitri Petelin, ud til ISS sammen med Nasa-astronauten Frank Rubio. De blev sendt derud i en Soyuz-kapsel fra det russiske rumanlæg Baikonur i Kasakhstan.

/ritzau/dpa

/ritzau/