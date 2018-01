Kaptajner på flådeskibe bliver stillet for krigsret i USA

De øverstkommanderende på to skibe kan blive sigtet for uagtsomt manddrab, efter 17 blev dræbt i kollisioner.

De øverstkommanderende officerer på to amerikanske destroyere, som i 2017 var involveret i kollisioner med andre fartøjer i den østlige del af Stillehavet, vil blive stillet for en militær domstol.

Det oplyser USA's flåde i en meddelelse. Blandt de mulige sigtelser er uagtsomt manddrab.

Som konsekvens af de alvorlige hændelser, der fandt sted i juni ud for Japan og i august ved farvandet nær Singapore, blev viceadmiral Joseph Aucoin fritaget for tjeneste i efteråret 2017.

Samtidig satte den amerikanske stillehavsflåde en række planlagte operationer på pause i forbindelse med en omfattende granskning af episoderne.

I juni 2017 kolliderede destroyeren "USS Fitzgerald" med et filippinsk containerskib. Sammenstødet skete i nattetimerne sydvest for byen Yokosuka i Japan. Syv besætningsmedlemmer på flådeskibet omkom.

Cirka to måneder senere omkom ti amerikanske søfolk, da "USS John S. McCain" kolliderede med et handelsskib ud for Singapores kyst.

/ritzau/Reuters