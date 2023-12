En domstol i Vatikanet har lørdag idømt en kardinal fem et halvt år fængsel for økonomiske forbrydelser.

Den 75-årige kardinal Angelo Becciu har under hele retssagen benægtet, at han skal have begået underslæb og misbrugt sit embede.

I det katolske hierarki hører en kardinal til lige under paven.

Becciu er tidligere rådgiver for pave Frans.

Han har selv tidligere været anset som en mulig kandidat til posten som pave.

/ritzau/AFP