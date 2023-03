Kartel efterlader egenrådige bortførere bagbundne på gaden

Mexicanske myndigheder har anholdt fem personer mistænkt for at stå bag bortførelsen af en gruppe amerikanere.

Anholdelsen skete, efter at de mistænkte gerningsmænd var blevet efterladt på gaden med deres hænder bundet af formodede kartelmedlemmer.

Det oplyser mexicanske embedsmænd fredag lokal tid.

De fire amerikanere, hvoraf to er døde, blev bortført efter at have krydset grænsen fra USA til den mexicanske delstat Tamaulipas i deres minibus fredag i sidste uge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Årsagen til turen til Mexico var angiveligt, at en af dem skulle have udført en kosmetisk operation.

Ifølge anklager i Tamaulipas Irving Barrios var der blevet udstedt en arrestordre på fem personer for bortførelse og drab.

Arrestordren var på de samme fem mænd, som torsdag blev fundet med deres hænder bagbundet på en gade i byen Matamoros - tilsyneladende efterladt der af andre medlemmer af Golfkartellet.

Det oplyser en kilde i anklagemyndigheden.

Mexicanske medier har offentliggjort en erklæring fra Golfkartellet, hvori narkokartellet "undskylder" for hændelsen.

I erklæringen hedder det videre, at kartellet besluttede at udlevere gerningsmændene til myndighederne, fordi de havde handlet uden tilladelse fra deres chefer.

Artiklen fortsætter under annoncen

De mexicanske myndigheder mener, at narkohandlerne forvekslede amerikanerne med en gruppe rivaler og skød efter dem, da de forsøgte at flygte.

De to overlevende, hvoraf den ene blev skudt i benet, vendte tirsdag hjem til USA, få timer efter at de var blevet frigivet.

Ligene af de to andre blev bragt hjem torsdag, oplyser myndighederne.

Det Hvide Hus i USA har fordømt bortførelserne og kaldt dem "uacceptable".

Desuden har sagen fået flere amerikanske senatorer til at kræve en hårdere indsats mod mexicanske karteller, som beskyldes for at smugle blandt andet fentanyl over grænsen til USA.

/ritzau/AFP