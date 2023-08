Kasakhere tilbydes 36.000 kroner for at slutte sig til Ruslands hær

Borgere i Kasakhstan bliver tilbudt en øjeblikkelig betaling på omkring 36.000 kroner for at slutte sig til den russiske hær.

En reklame med tilbuddet er begyndt at dukke op hos kasakhiske internetbrugere, mens konflikten i Ukraine eskalerer.

Der bor omkring tre millioner etniske russere i den tidligere sovjetrepublik, som grænser op til Rusland.

Landet har traditionelt været blandt Ruslands tætteste allierede. Men det har ikke udtrykt opbakning til Ruslands krig i Ukraine og har i stedet opfordret til fred.

Reklamerne, som nyhedsbureauet Reuters har set, er tydeligt målrettet kasakhere.

De viser både det russiske og kasakhiske flag og slagordet "skulder ved skulder".

Reklamerne lover en engangsbetaling på 495.000 rubler - svarende til 36.000 kroner - for at underskrive en kontrakt med det russiske militær.

Med kontrakten følger en månedlig betaling på omkring 13.600 kroner - samt nogle tillæg. Størrelsen på tillæggene kendes ikke.

Reklamen fører til en hjemmeside, hvor mulige rekrutter kan slutte sig til Ruslands hær i Sakhalin-regionen langt østpå i Rusland.

Ejeren af hjemmesiden - en lokal organisation oprettet af lokalregeringen - har ikke svaret på henvendelser om at få en kommentar.

At slutte sig til militære konflikter i udlandet mod penge er ulovligt i Kasakhstan, hvor myndighederne heller ikke umiddelbart har ønsket at udtale sig om reklamerne.

Borgere i andre centralasiatiske lande, som tidligere var sovjetiske, siger til Reuters, at nogle af deres landsmænd har sluttet sig til den russiske hær eller lejehære som eksempelvis Wagner-gruppen.

Men rekrutteringen finder typisk sted i Rusland. Her arbejder tusindvis af mennesker fra Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan nemlig som migrantarbejdere.

- Min søsters tidligere mand døde i Lysytsjansk sidste oktober, siger en borger i Tadsjikistan, som ønsker at udtale sig anonymt.

- En af mine nevøer sluttede sig til Wagner-gruppen efter at have været i et russisk fængsel, fortsætter personen.

I Kirgisistan blev en mand idømt ti års fængsel i maj for at slutte sig til prorussiske styrker i Luhansk-regionen.

Kasakhstan har knap så mange migrantarbejdere uden for landet, da landet blandt andet har en relativt stor olieindustri.

