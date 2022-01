Kasakhisk leder beder styrker skyde uden varsel under uro

Kasakhstans præsident, Kasym-Jomart Tokajev, har givet sikkerhedsstyrker ordre om at skyde uden advarsel i forbindelse med uroligheder.

Det siger han i en tale på tv fredag.

Ifølge præsidenten har op mod 20.000 "banditter" angrebet storbyen Almaty og ødelagt statslige ejendomme.

Han tilføjer, at de mennesker, der ikke overgiver sig, vil blive "knust".

- Terrorister fortsætter med at ødelægge ejendomme og bruge våben mod civile. Jeg har givet ordren til sikkerhedsstyrker om at skyde uden advarsel.

- Der er opfordringer fra udlandet om at forhandle om fredelige løsninger. Det er nonsens. Hvilket slags forhandlinger kan der indgås med kriminelle, med mordere?

- Vi har med væbnede og trænede banditter at gøre. Så de skal knuses. Dette vil snart ske, siger Kasym-Jomart Tokajev i talen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Præsidentens melding fredag formiddag kommer, få timer efter at han meddelte, at der i store træk var skabt orden rundt om i landet.

Der har været uroligheder siden begyndelsen af ugen. De blev antændt af højere priser på brændstof og har siden taget til i styrke.

Demonstranterne mener, at de højere priser er uretfærdige med tanke på landets store energireserver.

Det har ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker. Flere demonstranter og sikkerhedsstyrker har mistet livet under urolighederne.

Under talen sender præsidenten en tak til Ruslands præsident, Vladimir Putin. Rusland har sendt styrker til Kasakhstan for at hjælpe med at tøjle demonstranterne efter anmodning fra præsidenten.

Præsident Kasym-Jomart Tokajev oplyser også, at han har etableret en specialgruppe, som får til opgave at jagte og anholde "terrorister", som han kalder demonstranterne.

Indenrigsministeriet har fredag oplyst, at 26 "væbnede kriminelle" er blevet "udryddet". Mere end 3000 er blevet anholdt.

18 personer fra politi og nationalgarden er blevet dræbt i forbindelse med protesterne.

Onsdag faldt regeringen i Kasakhstan på grund af urolighederne i landet.

Kasakhstan, som har cirka 19 millioner indbyggere, har erklæret undtagelsestilstand i hele landet som følge af de voksende protester. Den er i kraft frem til 19. januar.

Situationen beskrives som den største udfordring mod det autoritære styre i Kasakhstan i årtier.

