Kasakhisk præsident melder om orden igen efter dage med uro

Der er mere eller mindre skabt orden i det hele Kasakhstan efter flere dage med uro og voldelige sammenstød.

Det siger den kasakhiske præsident, Kasym-Jomart Tokajev, i en erklæring fredag.

- En antiterror-operation er blevet iværksat. Styrker for lov og orden arbejder hårdt. Konstitutionel orden er i det store hele blevet genskabt i alle regioner af landet.

- Lokale myndigheder har kontrol over situationen. Men terrorister bruger stadig våben og skader borgeres ejendele. Derfor bør antiterroraktioner fortsætte, indtil de militante er fuldstændig elimineret, siger Tokajev i erklæringen.

Siden begyndelsen af ugen har der været protester i Kasakhstan. Protesterne blev antændt af højere priser på brændsler.

Demonstranterne mener, at de højere priser er uretfærdige med tanke på landets store energireserver.

Protesterne har ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

Indenrigsministeriet meddeler fredag, at 26 "væbnede kriminelle" er blevet "udryddet". Mere end 3000 er blevet anholdt. 18 personer fra politi og nationalgarden er blevet dræbt i forbindelse med protesterne.

Torsdag blev der taget flere tiltag for at få ro på situationen i Kasakhstan. En russisk-ledet militæralliance sendte tropper til landet for at hjælpe med at få styr på urolighederne. Det skete efter anmodning fra præsidenten.

Senere samme dag meddelte regeringen, at den indfører et prisloft over brændstoffer for at mindske utilfredsheden blandt demonstranter.

Det havde dog tilsyneladende ikke umiddelbar effekt.

Torsdag aften ryddede sikkerhedsstyrker i Almaty - den største by i landet - den vigtigste, centrale plads for demonstranter, som altså på det tidspunkt stadig luftede deres utilfredshed.

Dagen inden - onsdag - var regeringen faldet på grund af urolighederne i landet.

Kasakhstan, som har cirka 19 millioner indbyggere, har erklæret undtagelsestilstand i hele landet som følge af de voksende protester. Den er i kraft frem til 19. januar.

Situationen beskrives som den største udfordring mod det autoritære styre i Kasakhstan i årtier.

/ritzau/Reuters