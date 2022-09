Kasakhstan ændrer hovedstadens navn tilbage til Astana

Tre et halvt år efter at Kasakhstans hovedstad ændrede navn til Nur-Sultan, er man nu gået tilbage til Astana.

Kasakhstan har officielt ændret navnet på sin hovedstad tilbage til Astana.

Det oplyser præsidentkontoret lørdag.

Navnet på landets hovedstad blev i marts 2019 ændret fra Astana til Nur-Sultan og dermed opkaldt efter den tidligere præsident Nursultan Nazarbajev.

Kasakhstans parlament stemte fredag for at ændre navnet til Astana. Lørdag er det formelt blevet underskrevet af præsident Kassym-Jomart Tokajev.

Navneændringen i 2019 skete, efter at Nursultan Nazarbajev forlod præsidentposten efter cirka tre årtier på magten.

Det ses som endnu et skridt fra Tokajevs side for at bryde med forgængerens arv.

Nazarbajev udpegede i 2019 Tokajev som sin efterfølger.

Kasakhstans nuværende præsident har lørdag også underskrevet en lov, der udvider embedsperioden for præsidenter fra fem til syv år.

Men til forskel fra tidligere må præsidenter kun sidde på posten i én embedsperiode.

Nazarbajev var Kasakhstans enevældige præsident i knap 30 år.

/ritzau/AFP