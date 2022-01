Kasakhstan anholder yderligere 2000 efter uroligheder

Kasakhstans nationale sikkerhedsråd melder mandag, at situationen i landet er stabiliseret og under kontrol.

Myndighederne i Kasakhstan har opjusteret antallet af anholdte efter sidste uges uroligheder med næsten 2000.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag morgen.

Således oplyser landets indenrigsministerium, at sikkerhedsstyrker til og med mandag har anholdt 7939 personer. Søndag lød meldingen, at knap 6000 var blevet anholdt under urolighederne, der var nogle af de værste i landet i årtier.

I forbindelse med optøjerne blev regeringsbygninger i flere byer indtaget og sat i brand af demonstranter, i takt med at protesterne mod forhøjede brændstofpriser udviklede sig voldeligt.

Kasakhiske myndigheder har beskyldt "ekstremister" og "terrorister" for at stå bag volden og anklaget demonstranter for at være rejst ind fra udlandet.

Landets præsident, 68-årige Kasym-Jomart Tokajev, fyrede i sidste uge sin regering i et forsøg på at få optøjerne til at stoppe.

Da det ikke lykkedes, beordrede han landets sikkerhedsstyrker til skyde med skarpt mod demonstranter, inden han også erklærede nødretstilstand i landet med 19 millioner indbyggere.

Det Nationale Sikkerhedsråd i Kasakhstan oplyser mandag morgen dansk tid ifølge Reuters, at situationen i landet nu er under kontrol.

- Flere arnesteder for terrorister er blevet neutraliseret, lyder det i en meddelelse.

Urolighederne har især udspillet sig i storbyen Almaty. Her har internettet stor set været nede siden onsdag. Ifølge nyhedsbureauet AFP ser flere lokale og udenlandske hjemmesider dog ud til at virke igen mandag morgen.

Russiske og Kasakhiske medier meldte søndag, at 164 personer har mistet livet under optøjerne. Dette er dog endnu ikke blevet bekræftet af officielle myndigheder, skriver Reuters.

Blandt de tusindvis af anholdte er den tidligere chef for Kasakhstans nationale sikkerhedstjeneste Karim Massimov. Han blev anholdt torsdag på mistanke om højforræderi.

Det skete, få dage efter at han blev afskediget fra sin post af præsident Tokajev.

Det vides endnu ikke, hvad der konkret ligger til grund for mistanken.

/ritzau/