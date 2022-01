Uro i Kasakhstan blev udløst af høje priser på brændstof. Regeringen sætter nu prisloft for at mindske uroen.

Kasakhstan sætter prisloft på brændstof for at stoppe uro

Kasakhstans regering har torsdag sat et prisloft på LPG, som er flydende gas.

Det sker for at mindske den uro, der er opstået, efter at priserne på brændstoffet, der bruges hyppigt i biler, er steget markant.

Det fremgår af en erklæring fra regeringen.

Det sker for at "stabilisere den socioøkonomiske situation", hedder det i erklæringen.

Prisen på LPG tog et kraftigt hop lørdag, efter at et prisloft blev fjernet. De seneste tre dage har der været omfattende protester i Kasakhstan udløst af de højere priser.

De mener, at de højere priser er uretfærdige med tanke på landets store energireserver.

Det fremgår ikke, hvad prisloftet er, eller om det sænker priserne med det samme.

Prisloftet gælder i 180 dage og omfatter LPG samt benzin og diesel.

Protesterne har ført til voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter.

Torsdag er meldingen, at dusinvis af demonstranter og 12 betjente er dræbt under uroligheder i landets største by, Almaty.

Her har demonstranter angiveligt forsøgt at storme administrative bygninger.

I alt er mere end 1000 personer kommet til skade under urolighederne i Kasakhstan.

Onsdag faldt regeringen på grund af urolighederne.

Kasakhstan har erklæret undtagelsestilstand i hele landet som følge af de voksende protester. Den er i kraft frem til 19. januar.

Situationen beskrives som den største udfordring mod det autoritære styre i Kasakhstan i årtier. På anmodning af præsidenten har Rusland sendt specialstyrker til landet.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis), har demonstrationer taget afsæt i de højere priser på brændstof.

Men det bunder også i mange års indestængt frustration i en del af befolkningen over systemet.

- Det er et autoritært styre, der både er korrupt og nepotistisk, og som har styret landet gennem mange år. Det er en indestængt frustration, som nu kommer til udtryk, og som vi ser i gaderne i Kasakhstan, siger han.

/ritzau/AFP