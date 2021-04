Kasakhstan udruller egen covid-19 vaccine

Den tidligere sovjetrepublik er "en af de få stater", som er i stand til at producere en national vaccine.

Kasakhstan begyndte mandag at udrulle landets egen hjemmeproducerede covid-19 vaccine. Som den første blev det centralasiatiske lands sundhedsminister, Alexei Tsoi, vaccineret på live tv. Det skriver AFP.

Vaccinen QazCovid-in, der også er kendt som QazVac, kræver to vaccinationer. Den er for øjeblikket i en tredje testfase.

Den statslige tv-station Khabar oplyser, at 50.000 doser af vaccinen, som er udviklet af det statsligt støttede Forskningsinstitut for Biologiske Sikkerhedsproblemer, er blevet distribueret i det olierige land.

Sundhedsministeren sagde, at han følte sig godt tilpas efter at være blevet vaccineret. Han siger, at landets regering nu har indledt forhandlinger med partnere i Tyrkiet om fremtidig produktion af vaccinen.

I et tweet fredag hyldede Kasakhstans præsident, Kasym-Jomart Tokajev, den tidligere sovjetrepublik for at være "en af de få stater", som har været i stand til at udvikle og producere en national vaccine under pandemien.

Kasakhstan blev tidligere på året det første land, som Rusland henvendte sig til for at få produceret den russiske Sputnik V-vaccine uden for Rusland. Den russiske vaccine har siden været dominerende i Kasakhstans vaccinationsprogram.

Myndighederne siger, at i dag er en ud af 20 indbyggere i Kasakhstan blevet vaccineret mod coronavirus. Det nationale vaccinationsprogram blev indledt i februar.

Mandag havde Kasakhstan registret i alt 309.116 smittetilfælde og 3570 dødsfald med covid-19.

Der er på globalt plan blevet administreret over en milliard doser af coronavacciner.

En optælling, som blev offentliggjort i weekenden af AFP, viste, at der var givet eller administreret 1.002.938.540 doser i 207 lande og territorier.

Over halvdelen - omkring 58 procent - er blevet givet i tre store lande: I USA (225,6 millioner doser), i Kina (216.1 million doser) samt i Indien (138,4 millioner doser).

