Kasakhstans tidligere spionchef mistænkes for forræderi

Ekschef for Kasakhstans sikkerhedstjeneste er sammen med andre embedsfolk anholdt og anklages for forræderi.

Den tidligere chef for Kasakhstans nationale sikkerhedstjeneste er anholdt på mistanke om højforræderi.

Det oplyser Det Nationale Sikkerhedsråd, KNB, i en erklæring lørdag.

Karim Massimov, som den tidligere leder af sikkerhedstjenesten hedder, er anholdt sammen med et ukendt antal andre personer.

Massimov blev anholdt torsdag, efter at han var blevet afskediget fra posten.

Det fremgår ikke af erklæringen, hvad der konkret ligger til grund for mistanken.

Demonstrationer og uroligheder har præget Kasakhstan i over en uge, og flere personer har mistet livet i sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

Urolighederne begyndte, da priserne på brændstof begyndte at stige voldsomt efter nytår, fordi regeringen havde afskaffet en mekanisme, der satte en begrænsning på prisforhøjelser.

Det vakte stor vrede i befolkningen, og efter flere dages voldsomme protester denne uge valgte Kasakhstans præsident, Kasym-Jomart Tokajev, at genindføre prisloftet.

Præsidenten indførte også en undtagelsestilstand for blandt andet storbyen Almaty i foreløbig to uger og opløste sin regering. Der er også dekreteret et udgangsforbud i blandt andet Almaty og hovedstaden Nur-Sultan fra klokken 23 til klokken 7.

Men protesterne holdt ikke op af den grund. Tværtimod bredte de sig til hele landet og tog til i styrke.

Det fik fredag præsidenten til at advare de personer, der står bag uroen, om, at de risikerer at blive mødt af skarpe skud.

- De militante har ikke nedlagt deres våben. De fortsætter med at begå forbrydelser eller at forberede sig på det. De, der ikke overgiver sig, vil blive knust. Jeg har givet ordren til sikkerhedsstyrker om at skyde for at dræbe - uden varsel, sagde Kasym-Jomart Tokajev i en tale på tv.

Fra USA, Europa og FN har der været samstemmende opfordringer til præsident Tokajev om at stoppe volden i landet.

