Kashmirs særstatus i Indien

* Den omstridte indiske delstat Kashmir (som formelt hedder Jammu Kashmir) har hidtil i medfør af artikel 370 i Indiens forfatning haft en særlig status.

* Delstaten består af tre områder: Jammu, Kashmir (som har muslimsk majoritet) og den buddhistiske enklave Ladakh, der ligger højt oppe i Himalaya-bjergene.

* Artikel 370 har indtil nu garanteret Jammu Kashmir egen forfatning og selvbestemmelse inden for alle områder undtagen forsvar, kommunikation og udenrigspolitik.

* Artikel 370 forbyder også indere uden for Kashmir at slå sig permanent ned i delstaten, at købe jord og få job i lokalregeringen, ligesom den sikrer studielegater til kashmirier.

* Alle disse bestemmelser bortfalder nu, hvor den indiske regering har varslet, at den lader artikel 370 udgå af forfatningen.

Kilde: Nyhedsbureauet AP

/ritzau/