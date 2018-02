Kasinomilliardær trækker sig som topchef efter sexanklager

Påstande om seksuel chikane får Steve Wynn til at droppe topposter i sit eget kasino-imperium.

I kølvandet af beskyldninger om sexchikane og upassende adfærd trækker den amerikanske kasinomilliardær Steve Wynn sig med omgående virkning som topchef for Wynn Resorts, som han selv stiftede.

Han forlader også posten som bestyrelsesformand selskabet.

Det oplyser bestyrelsen for Wynn Resorts sent tirsdag aften amerikansk tid ifølge Bloomberg News og andre medier.

- De seneste par uger har jeg fundet mig selv i centrum af en lavine af negativ omtale, udtaler Wynn i en erklæring.

Wynn tilføjer, at han efter grundige overvejelser er kommet frem til, at påstandene har skabt så meget røre, at de overskygger alt andet.

- Jeg er nået frem til den konklusion, at jeg ikke fortsat kan fungere effektivt i mine nuværende roller, udtaler han.

I slutningen af januar trådte Wynn af samme årsag tilbage som finansiel formand for den Republikanske Nationale Komité (RNC).

Her stod han i spidsen for RNC's pengeindsamling under Donald Trumps første år som præsident. Han hjalp komitéen med at indsamle flere end 130 millioner dollar.

Steve Wynn har de seneste mange år tjent milliarder af dollar på sine investeringer i ørkenbyen Las Vegas.

/ritzau/