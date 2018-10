Kasper Schmeichel er knust efter nyhed om klubejers død

Leicester Citys klubejers død kommer som et chok for den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel.

Kasper Schmeichel er "fuldstændig ødelagt og knust", efter det er blevet bekræftet, at ejeren af den engelske fodboldklub Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabh, er blandt de omkomne fra et helikopterstyrt lørdag aften.

Det skriver Kasper Schmeichel i et åbent brev til klubejeren, der er offentliggjort på Twitter.

- Aldrig har jeg mødt en mand som dig. Så hårdtarbejdende, så dedikeret, så passioneret, så venlig og generøs, skriver den danske landsholdsmålmand.

Helikopteren styrtede ned lørdag aften ved en parkeringsplads uden for Leicester Citys stadion. Ingen af de fem om bord overlevede, skriver klubben i en meddelelse, der er sendt ud søndag aften.

60-årige Vichai Srivaddhanaprabha købte fodboldklubben i 2010. Året efter kom Kasper Schmeichel til Leicester City.

Danskeren har dermed stort set været med fra begyndelsen af klubbens genopbygning under den thailandske ejer, som kulminerede med det overraskende Premier League-mesterskab i 2016.

- Du ændrede fodbold. For altid! Du gav alle troen på, at alt var muligt (...) Du inspirerede mig, og jeg troede på dig. Du fik mig til at føle, at alt var muligt, skriver Kasper Schmeichel.

- Du fik mine drømme til at gå i opfyldelse (...) Og det knuser mit hjerte at vide, at jeg aldrig skal møde dig i omklædningsrummet igen.

Flere engelske medier, herunder Sky Sports og The Guardian, har skrevet, at Kasper Schmeichel var blandt de første ude fra stadion, da ulykken var sket.

Her kunne han ifølge medierne ses med tårer i øjnene ved synet af den brændende helikopter.

Også Jamie Vardy, angriber i Leicester City, hylder klubbens ejer.

- For mig er du en legende. En fantastisk mand, der havde det største hjerte. Du var klubbens sjæl. Tak for alt, du har gjort for mig, for min familie og for klubben. Jeg vil virkelig savne dig, skriver Vardy på Instagram.

/ritzau/