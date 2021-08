Katastroferne står i kø i skrøbelige Haiti

Dødstallet bliver ved med at stige i kølvandet på et voldsomt jordskælv lørdag i Haiti.

Samtidig kæmper den skrøbelige stat med kraftig regn og oversvømmelser, efter at en tropisk storm ramte landet natten til tirsdag lokal tid.

Mindst 1941 har mistet livet, og overlevende råber på mad, husly og medicin.

Men adskillige hospitaler er ramt af store ødelæggelser, og selv om læger og sundhedspersonale kæmper for at redde liv i midlertidige telte, står langtfra alle til at redde.

- Der var ikke nok læger, og nu er hun død, sagde Lanette Nuel, som sad ved siden af sin datters lig uden for hospitalet i byen Les Cayes - en af de værst ramte byer.

Hendes 26-årige datter var mor til to. Hun blev ramt af nedfaldne murbrokker og bygningsrester.

- Vi kom ind i går eftermiddag. Hun døde denne morgen. Jeg kan ikke gøre noget, sagde Lanette Nuel.

Lørdagens skælv har smadret titusindvis af bygninger i Haiti, som er blandt verdens fattigste lande og stadig kæmper med eftervirkningerne af et jordskælv for 11 år siden.

Ud over dødsfaldene har det seneste jordskælv resulteret i mindst 9915 kvæstede.

Men mange savnes fortsat blandt de sammenstyrtede bygninger. Det oplyser landets myndigheder.

Tidligt tirsdag bragt den tropiske storm Grace jordskred og oversvømmelser med sig, hvilket yderligere forværrede situationen.

- Utallige haitianske familier, som har mistet alt på grund af jordskælvet, bor nu bogstaveligt talt med fødderne under vand på grund af oversvømmelser, sagde Bruno Maes, som er repræsentant for FN's Børnefond (Unicef) i landet.

- Lige nu har omkring en halv million haitianske børn begrænset eller ingen adgang til ly, rent vand, sundhedspleje og ernæring.

Ved en teltby opført i Les Cayes kæmpede hundredvis af mennesker tirsdag stadig med at lave midlertidige reparationer på deres telte efter stormen.

Det blev blandt andet gjort med træpæle og presenning.

- Vi har ikke nogen læge. Vi har ikke noget mad, sagde Mathieu Jameson, som er leder af et udvalg for teltbyens beboere.

Han tilføjede, at de stadig venter på hjælp fra regeringen.

Hjælpeindsatsen er også besværliggjort af politisk uro i kølvandet på drabet på den tidligere præsident og bander, som kontrollerer nøgleveje fra hovedstaden til landets hårdt ramte sydlige del.

Jordskælvet fik lørdag landets premierminister, Ariel Henry, til at erklære landet i en krisetilstand i den næste måned.

- Jordskælvet er en stor ulykke, som sker midt i orkansæsonen, sagde Henry og lovede, at regeringen ikke vil gentage "de samme ting", som man gjorde i 2010.

/ritzau/Reuters